В первую очередь это касается культурных заведений. То есть в Екатеринбурге нельзя будет посетить оперу и балет. Также не получится попасть на выставку картин, сообщает Ура.ру. Не удастся и послушать музыку без QR-кода. Стоит помнить, что, несмотря на то, что кинотеатры теперь могут заполнять залы на 100%, посмотреть фильм можно лишь предъявив подтверждение вакцинации.