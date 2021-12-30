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Театры, музеи, цирки: куда не попасть без QR-кода в новогодние каникулы на Урале

30 декабря 2021, 14:59
Фото: 1MI
Несмотря на то, что до 20 января губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил QR-каникулы, по-прежнему остались места, куда без кода попасть не представляется возможным.

В первую очередь это касается культурных заведений. То есть в Екатеринбурге нельзя будет посетить оперу и балет. Также не получится попасть на выставку картин, сообщает Ура.ру. Не удастся и послушать музыку без QR-кода. Стоит помнить, что, несмотря на то, что кинотеатры теперь могут заполнять залы на 100%, посмотреть фильм можно лишь предъявив подтверждение вакцинации.

Полный список мест, куда житель Свердловской области не сможет попасть без QR-кода:

  • Музеи и библиотеки;
  • Концертные площадки и ночные клубы;
  • Базы отдыха и санатории;
  • Кинотеатры;
  • Цирки, зоопарки, дельфинарии, аквапарки;
  • Театры и филармонии;
  • Органы власти.

Напомним, с 28 декабря по 15 января отменены QR-коды во всех магазинах, ресторанах, салонах красоты, фитнес-центрах, банях, прачечных и детских игровых комнатах, расположенных на Среднем Урале.

QR-коды в общественных местах отмены в Свердловской области
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#Свердловская область#QR-код#Новый год#Коронавирус#Здоровье
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