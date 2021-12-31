Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря

Напомним, улица Циолковского была перекрыта 12 мая 2021 года. Реконструкцией участка от ул. Индустриальной до Октябрьской революции занимается ООО «Уралстроймонтаж». Компания выиграла конкурс на ремонт дорог и инженерных сетей в три этапа: на ул. Циолковского от ул. Октябрьской революции до ул. Индустриальной, включая мост через ж/д пути; на ул. Октябрьской революции от ул. Серова до Газетной, затем — до ул. Заводской. Общая стоимость контракта составила 1 млрд 65 млн рублей, затем сумма увеличилась до 1 млрд 334 млн рублей.