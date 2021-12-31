Маска и зеркальные очки: детали нападения на Сбербанк в центре Екатеринбурга

Как выяснилось, лицо нападавшего было скрыто под медицинской маской, а на глаза он надел зеркальные очки. Сначала мужчина хотел обменять несколько тысяч на доллары, после чего начал угрожать. Заметив, что работники банка нажали тревожную кнопку, неизвестный скрылся. Об этом рассказал глава пресс-службы областного глава Валерий Горелых.