Рискующий потерять статус из-за маски уральский адвокат написал жалобу на судью

В документе адвокат утверждал, что во время судебных заседаний со стороны судьи возросли случаи неуважительного отношения к участникам процесса. Уралец подчеркнул хамство женщины. Как пример мужчина привел ситуацию, произошедшую 24 ноября 2021 года. В тот день в процессе заседания судья позволила себе повысить голос и сказала фразу: «Что за базар начался?». В следующий раз Шаньгина заявила: «А можно не бубнить». Данные факты адвокат готов подтвердить, сообщает Znak.