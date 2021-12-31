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Рискующий потерять статус из-за маски уральский адвокат написал жалобу на судью

31 декабря 2021, 09:58
Фото: 1MI
Екатеринбургский адвокат Федор Акчермышев написал жалобу на судью Ларису Шаньгину в Квалификационную коллегию судей Свердловской области. Ранее его попросили лишить статуса за маску, на которой было написано слово, похожее на «Цирк».

В документе адвокат утверждал, что во время судебных заседаний со стороны судьи возросли случаи неуважительного отношения к участникам процесса. Уралец подчеркнул хамство женщины. Как пример мужчина привел ситуацию, произошедшую 24 ноября 2021 года. В тот день в процессе заседания судья позволила себе повысить голос и сказала фразу: «Что за базар начался?». В следующий раз Шаньгина заявила: «А можно не бубнить». Данные факты адвокат готов подтвердить, сообщает Znak.

Теперь он хочет, чтобы судья была привлечена к дисциплинарной ответственности.

Напомним, 28 марта адвокат Федор Акчермышев в Екатеринбурге заявил о нападении в отделении полиции № 7 в Екатеринбурге. Мужчина рассказал, что на него напал полковник Магомед Курбанов.

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