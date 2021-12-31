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Выбор своего авто: 4 шага и универсальная Oktavia

31 декабря 2021, 05:06
Фото: pixabay
Для удачного выбора нужно придерживаться предложенной последовательности и обратить внимание на популярные универсальные марки.

Выбор своего автомобиля – всегда непростая задача. Можно мечтать о «Ламборгини», а за рулём разочароваться. Хорошо, если это был тест-драйв, который уберёг от покупки. Бывает и так, что приходится довольствоваться меньшим из-за финансовых возможностей. Мы поговорим о выборе такой машины, которая станет для вас самой-самой.

Четыре шага выбора

1. Базовые характеристики

В процессе выбора вам придётся, прежде всего, определиться с желаемыми техническими характеристиками. Тип кузова, топлива, коробка передач, двигатель, привод, мощность, вместительность авто и прочее. Выберите наиболее подходящие для вас варианты, допустимые и недопустимые. Также нужно понять, новый или подержанный автомобиль вы хотите. В интернете много информации, которая поможет определиться.

2. Бонусные характеристики

После того, как разобрались с основами, можно подумать и о дополнительных технических фишках. Может, у вас есть какая-либо маленькая мечта, связанная с функцией автомобиля. Уникальная, которая есть только у определённых марок машин. Это необязательно должно быть чем-то новым, супер-современным. Наоборот, достаточно много поклонников простых вариантов с минимумом новшеств и сенсоров в салоне.

3. Список марок

После наступает период, когда вы понимаете, чего хотите. Самое время составлять список автомобилей, которые подходят по двум параметрам: желаемым техническим характеристикам и бюджету. Причём бюджет должен быть подходящим не только на покупку авто, но и на его обслуживание. Учтите это.

4. Тест-драйв

Заключительный этап перед покупкой автомобиля – тест-драйв. Теоритические знания – это хорошо, но их надо проверить. Вы должны понять, комфортно ли вам находиться в машине, управлять ею, ваша ли она. После вы точно поймёте, какая для вас станет той самой.

К чему всё же присмотреться? Skoda Oktavia

Есть автомобили-универсалы, в которых комфортно большинству. Oktavia относится к такому типу. Расскажем о ней.

Чешский автомобиль Skoda Octavia формально относится к C-классу, но на деле среди этого класса конкурентов данной марке в свой практичности найти сложно.

  • Просторный салон – в частности, хорош задний диван с запасом (практически, как в бизнес-классе), вместительный багажник, не характерный для седанов.
  • В техническом оснащении Octavia также хороша.
  • При этом в обслуживании этот автомобиль не требует больших вложений: как в отношении денег, так и времени.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что Октавия является одним из самых популярных машин C-класса. Востребована эта марка как в новом состоянии, так и б/у – на вторичном рынке.

Коротко описать Skoda Octavia можно так: современный европейский автомобиль за приемлемую для такого класса цену. На фоне европейских конкурентов Октавия действительно отличается бюджетностью, но не уступает по качествам остальным вариантам.

Купить новую Skoda Octavia 2022 в дилерском центре компаний «Сигма» можно от 1 млн 597 тысяч рублей.

Интересный факт

Skoda Octavia стала самой популярной моделью за 125 лет (=всю историю) выпуска автомобилей компании Skoda. Такой бестселлер производителя. С начала выпуска Октавии, с 1959 года, Skoda продала свыше семи миллионов таких моделей машин.

#Машины#Выбор#Автомобиль#Общество
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