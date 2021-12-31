Выбор своего авто: 4 шага и универсальная Oktavia

После того, как разобрались с основами, можно подумать и о дополнительных технических фишках. Может, у вас есть какая-либо маленькая мечта, связанная с функцией автомобиля. Уникальная, которая есть только у определённых марок машин. Это необязательно должно быть чем-то новым, супер-современным. Наоборот, достаточно много поклонников простых вариантов с минимумом новшеств и сенсоров в салоне.