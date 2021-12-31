TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников

31 декабря 2021, 10:50
Фото: 1MI
В Екатеринбурге Сбербанк два раза списал долги погибшего мужчины, которые ранее уже выплатили наследники. Об этом рассказала его жена.

Сначала родные самостоятельно погасили долг, однако через полгода средства были списаны повторно, а карты заблокированы. В банке же заявили, что задолженность до сих пор не погашена. Жена умершего Анна написала на своей странице в Feacebook, что уралец умер в 2018 году. Уведомив о смерти мужчины, она дождалась нотариуса, который делала запрос в Сбербанк о наличии счетов.

Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей,написала женщина.

По пришествию шести месяцев Сбербанк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства, а наследники потеряли с карт все средства. Подводя итоги, женщина написала, что теперь сумма задолженности сильно превышает сумму по решению суда.

Материалы по теме
В Екатеринбурге мошенники взломали приложение банка и списали у женщины 100 тысячЗаявления не принимаются: только один житель РФ смог списать долги через МФЦПо недействительному исполнительному листу коллекторы списали долг у екатеринбурженки
#Екатеринбург#Свердловская область#Наследство#Сбербанк#Новости УрФО#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25