Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников

Сначала родные самостоятельно погасили долг, однако через полгода средства были списаны повторно, а карты заблокированы. В банке же заявили, что задолженность до сих пор не погашена. Жена умершего Анна написала на своей странице в Feacebook, что уралец умер в 2018 году. Уведомив о смерти мужчины, она дождалась нотариуса, который делала запрос в Сбербанк о наличии счетов.