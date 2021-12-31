Жители двух замерзающих поселков под Екатеринбургом жгут в домах костры

Сеть, по словам энергетиков, рассчитана на мощность в 150 киловатт, а на деле требуется в пять раз большая. Поэтому в 2022 году запланирована ее переделка. А пока в поселке Косулино мало что изменилось. Жители продолжают жечь дрова, ведь отопительные котлы у них сломаны.