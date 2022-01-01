Сотни человек пробежали 2022 метра по набережной Тагильского пруда 1 января

Бежали 2022 метра в честь нового года: это получилось от цирка до «Демидов плазы» и обратно. Зарегистрировано было 200 человек, примерно столько и было. Кто-то привез с собой еще друзей и родных, рассказали редакции TagilCity.ru организаторы забега.