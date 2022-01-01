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Сотни человек пробежали 2022 метра по набережной Тагильского пруда 1 января

1 января 13:17
Фото: организаторы "забега обещаний"
Около 200 жителей Нижнего Тагила приняли участие в новогоднем «забеге обещаний» утром 1 января.

Все желающие принять участие в мероприятии собрались у здания цирка, забег начался в 12.00, длина дистанции составила 2022 метра. Предварительно тагильчане написали на бумаге свои желания, которые хотели бы осуществить в новом году, и прикрепили их к одежде.

Перед забегом организаторы провели разминку, а затем участники побежали по набережной Тагильского пруда. В мероприятии принимали участие и дети.

Бежали 2022 метра в честь нового года: это получилось от цирка до «Демидов плазы» и обратно. Зарегистрировано было 200 человек, примерно столько и было. Кто-то привез с собой еще друзей и родных, рассказали редакции TagilCity.ru организаторы забега.

Фото: организаторы "забега обещаний"

Напомним, новогодний «забег обещаний» проходит ежегодно по всему миру. В 2021 году жители Нижнего Тагила также принимали участие в мероприятии.

В Нижнем Тагиле прошел традиционный «Забег обещаний — 2021»
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