ВОЗ признала болезнью зависимость от видеоигр

ВОЗ в течение 10 лет разрабатывала Международную классификацию болезней. В список вошла и игромания, она классифицируется как зависимость. Однако лечения от данного заболевания пока не имеется.
Специалисты отмечают, что подобной зависимостью страдают не только дети, но и взрослые. К последствиям заболевания относятся искривление спины, бессонница и проблемы со зрением, пишут «Известия».
Напомним, житель Екатеринбурга отправится под суд за пользование чит-кодами в игре World of Tanks. разработчики оценили ущерб в 670 миллионов рублей.