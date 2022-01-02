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Ленинский районный суд Нижнего Тагила возглавила Ирина Пикина

2 января 06:15
Фото: 1MI
Президент России Владимир Путин утвердил кандидатуры на должности в судах Свердловской области. Два назначения пришлись на ведомства в Нижнем Тагиле.

Президент России Владимир Путин согласовал кандидатуры новых судей. Соответствующий указ об этом датирован 31 декабря и включает в себя 22 страницы печатного текста.

Председателем Арбитражного суда Свердловской области стал Станислав Сидоркин, а Ленинский районный суд Нижнего Тагила возглавила Ирина Пикина, ранее возглавлявшая судебную коллегию по уголовным делам.

Также по указу Путина, судьей Арбитражного суда региона будет работать Александр Гонгало, а судьей Свердловского областного суда — Сергей Волкоморов.

Должность судьи в Камышловском районе занял Юрий Николаев, а в Красногорского райне Каменска-Уральского — Вероника Сорокина.

В Ленинском районе Нижнего Тагила судьей утвержден Денис Абашев. В Чкаловском районе Екатеринбурга на должность судьи согласовали Алию Федусову.

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