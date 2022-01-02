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Множество документов иностранных граждан нашлись у мусорки в Екатеринбурге

2 января 11:45
Фото: 1MI
Местные жители Екатеринбурга нашли на улице документы иностранных граждан.

Все произошло в поселке Совхозный возле отделения полиции. Разрешения на работу лежали вблизи мусорки, сообщается в группе «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте».

Как выяснилось, у найденных документов уже закончился срок действия. Об этом заявили в пресс-службе местного управления МВД. Там выступили с предположением, что документы выкинули либо сами граждане, либо это могли сделать их работодатели.

Также в ведомстве рассказали, что готовая документация хранится в отделе по вопросам миграции. Отмечается, что она находится под учетом, поскольку это — бланки строгой отчетности, пишет Ура.ру.

Фото: группа «Типичный Екатеринбург» «ВКонтакте»

Напомним, 28 августа жители Екатеринбурга нашли возле помойки во дворе дома на ЖБИ большое количество мешков с посылками. Горожане тут же начали вскрывать чужую корреспонденцию и разбирать находки.

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