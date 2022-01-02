Волонтеры устроили флешмоб в поддержку медиков ковидного госпиталя в Тагиле

30 декабря 2021 года Дед Мороз, Снегурочка и студенты в ярких костюмах станцевали под окнами Городской больницы № 1, также они подготовили плакаты со словами благодарности. Флешмоб волонтеры организовали в рамках Общероссийской акции «С Новым годом, медики!». Цель мероприятия — создание праздничного настроения и поддержка сотрудников, борющихся за здоровье и жизнь пациентов в стенах ковидного госпиталя.
Взаимодействие нашей больницы и медицинского колледжа многолетнее и плодотворное. Приятно видеть такие поздравления, внимание и заботу от наших будущих коллег, которые понимают, насколько важны сейчас для медиков поддержка и тепло сердец, сказал главврач Городской больницы № 1 Александр Павловских.
Благодарность за яркий танец и внимание студентов выразил и коллектив Горбольницы № 1.
Общероссийская акция «С Новым годом, медики» устроена в рамках акции «Спасибо врачам», которая проходит по всей стране с 18 декабря 2021 года по 15 января 2022 года.