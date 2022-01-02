«Выписали домой»: пациентка с 95% поражением легких скончалась в Каменске-Уральском

Как стало известно, она умерла в реанимации. По словам ее знакомой Кристины, дома женщина пробыла меньше суток, а также регулярно задыхалась даже с тем условием, что был аппарат, подающий кислород, сообщает ку66.ру. У больной было поражение легких 95%.