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«Выписали домой»: пациентка с 95% поражением легких скончалась в Каменске-Уральском

2 января 12:34
Фото: 1MI
Свердловчанка Наталья, которую врачи вылечили от коронавируса, скончалась через пару дней после выписки из больницы в Каменске-Уральском. Сначала медики радовались, что им удалось спасти женщину.

Как стало известно, она умерла в реанимации. По словам ее знакомой Кристины, дома женщина пробыла меньше суток, а также регулярно задыхалась даже с тем условием, что был аппарат, подающий кислород, сообщает ку66.ру. У больной было поражение легких 95%.

Ее выписали домой с таким поражением,заявила Кристина.

На данный момент родственники недоумевают, почему женщину выписали, а не перевели в другую больницу. Наталья скончалась 31 декабря, около 04.00.

В горбольнице также прокомментировали инцидент. Там рассказали, что Наталья боролась с COVID-19 полтора месяца. Перед выпиской состояние было удовлетворительное, однако через сутки сатурация упала до критической отметки, в результате чего Наталья умерла.

Напомним, в начале декабря переболевшие тагильчане рассказали редакции TagilCity.ru о том, как развивается COVID-19, что происходит в «красной зоне», как болеют после прививки и какие последствия могут быть.

Организм просто выключается: отзывы переболевших коронавирусом тагильчан
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#Врачи#Пандемия#Смерть#Коронавирус#Каменск-Уральский#Происшествия
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