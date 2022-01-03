ФАС начала проверку рекламы МММ с «ожившим» Мавроди на Урале

В результате начата проверка. Теперь антимонопольная служба будет выяснять законность рекламы. Для этого был направлен запрос в Уральское главное управление Банка России, а также информация поступила в областную прокуратуру, сообщает Е1 со ссылкой на пресс-службу ведомства.