Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

«Пробка на полгорода», так назвали затор автомобилисты из Нижнего Тагила в соцсетях. Вечером 3 декабря многие из них простояли около часа на мосту Циолковского. Это путепровод, по которому 31 декабря временно открыли двустороннее движение. Проезд для большегрузов запрещен, установлено ограничение скорости до 20 километров в час.
«В дежурную часть обратились очевидцы происшествия, чтобы уточнить, действительно ли на мосту ДТП. При проверке оказалось, что ДТП действительно произошло. Столкнулись два автомобиля. В ГИБДД водители не обращались, разъехались по европротоколу. Пострадавших нет»,сообщили TagilCity.ru в управлении ГИБДД.
Обгон на мосту запрещен, но автомобиль выехал на левую полосу и столкнулся с попутной машиной в правом ряду. Транспортные средства, что называется, притерлись. Но обошлось без конфликта.