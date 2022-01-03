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Из-за ДТП на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле образовалась пробка

3 января 16:52
Фото: скриншот видео "Сетей Тагила", паблик Инцидент Нижний Тагил
Автомобильная авария на мосту Циолковского в Нижнем Тагиле на время парализовала движение транспорта вечером 3 января.

«Пробка на полгорода», так назвали затор автомобилисты из Нижнего Тагила в соцсетях. Вечером 3 декабря многие из них простояли около часа на мосту Циолковского. Это путепровод, по которому 31 декабря временно открыли двустороннее движение. Проезд для большегрузов запрещен, установлено ограничение скорости до 20 километров в час.

Движение по мосту на ул. Циолковского в Тагиле было открыто 31 декабря
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«В дежурную часть обратились очевидцы происшествия, чтобы уточнить, действительно ли на мосту ДТП. При проверке оказалось, что ДТП действительно произошло. Столкнулись два автомобиля. В ГИБДД водители не обращались, разъехались по европротоколу. Пострадавших нет»,сообщили TagilCity.ru в управлении ГИБДД.

Обгон на мосту запрещен, но автомобиль выехал на левую полосу и столкнулся с попутной машиной в правом ряду. Транспортные средства, что называется, притерлись. Но обошлось без конфликта.

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