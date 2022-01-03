Отметку в 17 тысяч человек превысило число заболевших коронавирусом в Нижнем Тагиле

Первое место по-прежнему остается за уральской столицей: там за все время диагностировано 73,8 тысячи случаев. Четвертые и пятые места: Каменск-Уральский и Каменский район (8,5 тысячи) и Ревда (6,6 тысячи). Также в антирейтинг попали Березовский — свыше 5 тысяч и Реж — свыше 4 тысяч.