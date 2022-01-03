После гибели женщины в ДТП под Екатеринбургом прокуратура организовала проверку

Пассажир «Митцубиси», ровесница водителя, получила смертельные травмы. Еще пять человек были госпитализированы в больницу. Это водители и пассажиры, в том числе двое детей. Одному из них 11 лет, другому 15, сообщает ГИБДД. Водитель внедорожника ранее 24 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. Стаж вождения у него 23 года, а у водителя «Лада Ларгус» — 26 лет.