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Пьяный 32-летний пешеход попал под колеса иномарки в Нижних Сергах

3 января 05:24
Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области
Пешеход, находясь в состоянии алкогольного опьянения, был сбит 51-летним водителем иномарки в районе 7 километра дороги «Михайловск — станция Михайловский завод». Инцидент произошел 2 января около 17.30.

Предварительная информация гласит, что водитель «Тойота Ленд Крузер» двигался в сторону Михайловска и наехал на мужчину, который шел посреди дороги. Он был в темной одежде, на которой отсутствовали светоотражающие элементы, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. В результате столкновения гражданин погиб.

Как выяснилось, умерший — 32-летний мужчина — является жителем п. Михайловский завод. Его родственники рассказали, что уралец употреблял алкоголь в лесном массиве и ближе к 17.00 выдвинулся домой. Водитель за рулем был трезв. На данный момент проводится расследование.

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#Свердловская область#Иномарка#ДТП#Нижние Серги#Происшествия
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