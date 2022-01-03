Тагильский педагог стал одним из лучших учителей истории и обществознания в России

Он рассказал, что также школьным учителем является его супруга. В гимназии № 86 мужчина работает с 2014 года. Он преподает историю и обществознание. По мнению Булавина, преподавание в вузе и школе сильно отличается, поскольку студенты уже взрослые и могут самостоятельно отвечать за результат, в школе же выше ответственность.