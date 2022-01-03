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Тагильский педагог стал одним из лучших учителей истории и обществознания в России

3 января 05:57
Фото: 1MI
Максим Булавин, педагог, который преподает в гимназии № 86 в Нижнем Тагиле, занял третье место на Всероссийской премии «История в школе: традиции и инновации». Он является кандидатом исторических наук.

Данную премию директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин назвал учительским «Оскаром». Сам тагильчанин рассказал, что находится в профессии с 1995 года. Ранее он 20 лет работал в Нижнетагильском пединституте. Булавин решил сменить сферу деятельности, когда в вузах начали происходить перемены. Преподавателю показалось, что можно попробовать себя в работе со школьниками, сообщает «Тагильский рабочий».

Я — человек, склонный к стабильности, а школа тогда была как раз более стабильна, чем высшие учебные заведения,отметил Максим.

Он рассказал, что также школьным учителем является его супруга. В гимназии № 86 мужчина работает с 2014 года. Он преподает историю и обществознание. По мнению Булавина, преподавание в вузе и школе сильно отличается, поскольку студенты уже взрослые и могут самостоятельно отвечать за результат, в школе же выше ответственность.

Фото: сайт гимназии № 86

Напомним, 17 декабря стало известно, что Евгений Куйвашев вручил премии лучшим педагогам Свердловской области. Лауреатами стали и два педагога из Нижнего Тагила.

Два педагога из Нижнего Тагила получили премии губернатора Куйвашева
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