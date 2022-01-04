Аптечная косметика: что это такое и как использовать?

Фармацевтика сегодня — это не только про здоровье и хорошее самочувствие, но и про красоту! В аптеке вы с легкостью найдете средство от прыщей, увлажняющий крем, обновляющей пилинг и не только. Чем такая косметика отличается от той, которая представлена в масс-маркете? Давайте разбираться.
Аптечная косметика VS обычная косметика. В чем разница?
«Если перед вами возник выбор между покупкой косметики в масс-маркете и аптеке, смело выбирайте второй вариант» — такой совет вам даст любой косметолог. И он вполне обоснован, ведь аптечная косметика для лица — это косметологические средства, которые:
Если сравнивать обычную и аптечную косметику, то первая будет больше «внешней» (только маскирует проблему), а вторая — «внутренней» (реально лечит проблему). Конечно, и в масс-маркете можно найти достойный продукт. И напротив — в аптеке можно приобрести крем от акне на лице, который принесет 0 эффекта. Но тут дело не столько случая, сколько верного выбора. Доверять свою кожу следует только проверенным и надежным брендам. Одним из таких является Vichy.
Виды уходовой косметики из аптеки от Vichy
Vichy — французский бренд косметики, продукты которого предоставляются, в основном, в аптеках. Все дело в том, что средства компании являются лечебными. А их состав основан на натуральном компоненте — вода из термального источника.
Интересно: Сам бренд Vichy образовался еще в 1931 году. Но с 1995 года он принадлежит компании L’Oréal.
Линейка продукции французского бренда включает в себя средства для мужчин и женщин. Также имеется серия для проблемной кожи, косметика которой будет актуальна для подростков (Normaderm). Главная отличительная черта средств производителя — назначение. В зависимости от состава различается несколько типов косметики Vichy.
Средства для умывания и очищения
Линейка Vichy включает в себя полный ассортимент средств для очищения дермы:
Представлены в линейке и универсальные составы, и узконаправленные средства. Например, пенка Purete Thermale не борется с какими-то проблемами. Но она глубоко очищает кожу, способствует поддержанию водного баланса. А вот гель серии Normaderm Phytosolution уже направлен на борьбу с комедонами, черными точками, различными воспалениями. Он будет актуальным для жирной кожи, склонной к появлению прыщей.
Антивозрастной уход
Как показывает практика, без косметики сохранить молодость кожи трудно. Причем речь идет не просто об увлажняющих кремах, а о составах антивозрастного действия. Найти их можно в линейках Liftactiv Specialist, LiftActiv Supreme, Slow Age и другая аптечная косметика для зрелой кожи. Такие средства направлены на:
Конечно, за неделю устранить морщины не удастся. Но при регулярном использовании кремов, сывороток и других средств антивозрастной линейки вам 100% удастся снизить выраженность возрастных изменений.
Кремы для лица
Кремы для лица от французского бренда — маст хэв каждой девушки. Не один уход не может быть комплексным без должного увлажнения и питания (которые и обеспечивают кремовые средства). Ассортимент Vichy богат кремами, которые различаются между собой по:
Также в линейке бренда представлены кремы для ежедневного ухода. Они характеризуются мягким воздействием на дерму и идеально подходят в случае отсутствия серьезных проблем.
Маски
Маски для лица относятся к интенсивному типу ухода. Если крем необходимо наносить ежедневно, то масками достаточно пользоваться всего 2-3 раза в неделю. Причем при верном выборе ухода, такие средства могут заменить полноценный поход к косметологу. Французский бренд выпускает маски, с помощью которых можно:
Например, средства Маска-пилинг «Двойное сияние» всего за несколько минут вернет коже здоровый вид, сделает ее сияющей. А Глубоко очищающая поры минеральная маска с глиной очистит лицо от черных точек, снизит выраженность красных воспалений.
Пилинги
Провести чистку лица можно и дома — с помощью пилингов. Такие средства содержат в своем составе кислоты, которые обновляют кожу, помогают избавиться от мелких прыщей, разных высыпаний.
Интересно: Кислоты удаляют роговые чешуйки не только с поверхности кожи, но и внутри волосяных фолликулов, а также сальных пробок. Как результат — они помогает мужчинам и женщинам избавиться от угрей на лице, делают поры чище.
Также использовать пилинги можно для увлажнения. Например, сыворотка-пилинг Liftactiv Specialist Glyco-C увлажняет кожу, делает ее тон ровнее. А все за счет входящих в ее состав гиалуроновой кислоты, лимонной кислоты, а также витаминов.
Солнцезащитные средства
В отличие от другой косметики, солнцезащитные средства не лечат, а предотвращают проблемы. Наносить их рекомендуется ежедневно. Даже в холодное время года и при отсутствии сильного солнца. Кремы с SPF помогут предотвратить негативные последствия, которые могут быть вызваны солнечными лучами: высыпания на лице, пигментные пятна, излишняя сухость кожи и т. д.
Уход при акне
Одной из самых востребованных линеек французского бренда является серия уходовых средств, с помощью которых можно избавиться от прыщей в домашних условиях, а также предотвратить повторное появление воспалений. Большинство из них основаны на салициловой кислоте. Она активно борется с воспалениями и помогает очистить лицо от прыщей.
Важно: Перед тем, как избавиться от прыщей, рекомендуется установить природу их происхождения. Часто причина кроется в неправильном питании, генетике, психологических заболеваниях. В таких случаях помимо уходовых средств необходимо использовать полноценное медикаментозное лечение.
Для жирной и проблемной кожи Vichy предлагает полную линейку продуктов: гели для умывания, очищающие средства, корректирующие аптечные кремы для маленьких прыщей и т. д. Все они представлены в серии Normaderm. По возрастному назначению они универсальны. Поэтому если вы не знаете, как избавиться от прыщей на лице подростку, то рекомендуем изучить продукты этой линейки.
Выбираем аптечную косметику по типу кожи
Помните, чем отличается аптечная косметика от обычной? Верно, составом. Именно на него и необходимо обращать внимание. От действующих компонентов напрямую зависит эффективность конкретного препарата, а также его совместимость с вашим типом кожи.
Сухая кожа
Лучше всего с увлажнением кожи справляются:
Такие компоненты насыщают клетки дермы влагой, способствуют восстановлению РН баланса и запускают естественную регенерацию кожи.
Жирная кожа
У жирной кожи немного другие проблемы. Она больше подвержена угрям, прыщам, различным воспалениям. Для нее лучше выбирать средства, в составе которых есть:
Такие компоненты обладают противовоспалительным эффектом. Они помогут и выделение кожного жира привести в норму, и подсушить прыщи, избавить от сыпи на лице.
Комбинированная кожа
Комбинированная кожа ведет двойную игру. Поэтому и средства для нее должны уметь все и сразу: и бороться с прыщами, и водный баланс восстанавливать. В данном случае лучше отдавать предпочтения препаратам, в состав которых входят:
Также косметологи рекомендуют разделять уход. Т.е. — обрабатывать сухие участки средствами для сухой кожи, а жирные — для жирной.
Чувствительная кожа
Для чувствительной кожи лучше выбирать средства, которые были многократно протестированы и отличаются максимально безопасным составом. Желательно, чтобы в них были успокаивающие и восстанавливающие компоненты (аллантоин, пантенол). А вот раздражающих веществ (кислоты, ПАВ) лучше избегать.
Проблемная кожа
Для проблемной кожи лучше выбирать аптечную косметику с:
Если вам необходимо очистить лицо от прыщей, отдавайте предпочтение косметике с противовоспалительными компонентами. Также не забывайте о защите лица от солнечных лучей. Использование кремов с SPF обязательно для обладателей проблемного типа кожи!
Выбираем косметику по потребностям кожи
Помимо типа кожи, необходимо учитывать и саму проблему, с которой вы планируете бороться. Если вы хотите удалить прыщи на лбу или вылечить угревую сыпь на носу, отдавайте предпочтение очищающим и антибактериальным средствам. Желательно, чтобы в их состав входила салициловая или другая мягкая кислота, пробиотики. Не лишней будет и гиалуронка. В таком случае у вас получится не только убрать прыщи в домашних условиях, но и улучшить общее состояние дермы.
Если же вы хотите замедлить процесс старения дермы или устранить небольшие возрастные изменения, используйте антивозрастной уход. Состав таких кремов направлен на глубокое питание и увлажнение дермы, ее «выравнивание» изнутри.
Найти подробную информацию о действиях средства (можно ли с его помощью очистить кожу от прыщей, справится ли он с увлажнением и т. д.) можно на его этикетке. Это существенно упрощает выбор.
Как правильно ухаживать за кожей?
Чтобы достичь максимального результата от использования аптечной косметики, важно помнить несколько правил:
1. Регулярность. Во-первых, раз и навсегда избавиться от прыщей или морщин после одного нанесения крема не удастся. Ухаживать за кожей нужно постоянно. Во-вторых, аптечные средства (как и лекарства) имеют накопительный эффект. Применять их необходимо на протяжении установленного производителем периода.
2. Последовательность действий. Независимо от того, какого эффекта вы хотите добиться (избавиться от прыщей на щеках, уменьшить морщины, увлажнить кожу), уход должен быть этапным: очищение, тонизирование, увлажнение, питание.
3. Комплексность. Чтобы эффект был более заметным, рекомендуется использовать все средства для ухода из одной линейки. Если брать косметику Vichy, то вылечить прыщи можно с помощью серии Normaderm Phytosolution. А для увлажнения лучше использовать крема Nutrilogie.
Также перед тем, как убрать прыщи на лице или решить любую другую проблему, рекомендуется проконсультироваться с косметологом. Если возможности самостоятельно посетить косметологический кабинет нет, можно попросить совет у фармацевта. Он подскажет, что поможет быстро избавиться от прыщей на лице, какая косметика подходит вашему типу кожи, как часто необходимо выполнять уход и не только.
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