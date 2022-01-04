Аптечная косметика: что это такое и как использовать?

Помимо типа кожи, необходимо учитывать и саму проблему, с которой вы планируете бороться. Если вы хотите удалить прыщи на лбу или вылечить угревую сыпь на носу, отдавайте предпочтение очищающим и антибактериальным средствам. Желательно, чтобы в их состав входила салициловая или другая мягкая кислота, пробиотики. Не лишней будет и гиалуронка. В таком случае у вас получится не только убрать прыщи в домашних условиях, но и улучшить общее состояние дермы.