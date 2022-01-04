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Где отремонтировать майнер?

4 января 19:13
Майнинг – очень перспективный вид деятельности, который освоили люди во всем мире несколько лет назад.

В прошлом для расшифровки программного кода, добычи криптовалюты использовали мощные компьютеры. Их заменили компактные блоки ASIC, которые настроены на работу с определенным алгоритмом. Чтобы модули работали бесперебойно, стабильно приносили доход, их обслуживанием должны заниматься профессионалы Myrig. Они же при необходимости выполняют ремонт майнеров, замену плат устройства с предоставлением гарантии на выполненные работы.

Стабильность работы ASIC: от чего она зависит?

Продуктивное, простое в эксплуатации устройство может выходить из строя. Чтобы гарантийный или срочный ремонт асика потребовался нескоро, в процессе его эксплуатации необходимо учесть несколько важных моментов:

  1. Приобретать технику с гарантией. Предоставляет производитель.
  2. Позаботиться об охлаждении. Эта проблема решена в дата-центре.
  3. Обеспечить стабильную работу электросети. Лучше воспользщорваться услугами Myrig, где установлены выгодные цены – от 3,8 руб. за кВт/ч.

Важно не разрушать пломбу производителя, чтобы иметь возможность сдавать технику на гарантийный ремонт.

Что делать при подозрении на поломку?

Если упал хеш, оборудование не видит компонентов – чипов, не функционирует, необходимо обратиться в сервисный центр. Узнать подробнее о его работе можно на странице https://myrig.com/service, где можно узнать об особенностях работы устройства, заказать его проверку у специалиста. Мастер проведен диагностику, определит тип поломки, укажет на необходимость ремонт и приобретение компонентов – комплектующих. Проверка работы будет выполнена оперативно, но особенности ремонта во многом зависят от сложности проблемы. В среднем на восстановление понадобится 2–5 дней.

Частые поломки: когда обращаться в сервисный центр?

Высокоэффективные устройства выходят из строя по таким причинам:

  • заводской брак;
  • повреждение компонентов питания – случается при повышении нагрузок электросети;
  • сбой платы или недостаточное число чипов – признаком такой1 поломки становятся появившиеся вместо нулей крестики (в статусе);
  • повреждение контроллера питания или выход из строя платы управления;
  • выгорание микросхем или чипов, что приводит к снижению хешрейта.

Оборудование может непроизвольно выключаться при поломке контроллера питания. Нередко причиной поломки становится перегрузка контроллера.

Оперативный ремонт и обслуживание ASIC

Без ремонта не обойтись при выпадении хеш-платы, неполноценном охлаждении устройства, изъяне цепи питания, неисправности контроллера и отсутствии чипа на плате. Самостоятельно восстановить технику невозможно – для работы потребуются не только специальные компоненты, но опыт, знания, специальное оборудование.

Сложную работу доверяют опытным мастерам, которые выполняют диагностику и тестируют устройство. После выявления неисправности приступают к ремонту. Обращаются к профессионалам при необходимости технического обслуживания и чистки с использованием компрессора.

#Политика
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