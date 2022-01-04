Где отремонтировать майнер?

В прошлом для расшифровки программного кода, добычи криптовалюты использовали мощные компьютеры. Их заменили компактные блоки ASIC, которые настроены на работу с определенным алгоритмом. Чтобы модули работали бесперебойно, стабильно приносили доход, их обслуживанием должны заниматься профессионалы Myrig. Они же при необходимости выполняют ремонт майнеров, замену плат устройства с предоставлением гарантии на выполненные работы.
Продуктивное, простое в эксплуатации устройство может выходить из строя. Чтобы гарантийный или срочный ремонт асика потребовался нескоро, в процессе его эксплуатации необходимо учесть несколько важных моментов:
Важно не разрушать пломбу производителя, чтобы иметь возможность сдавать технику на гарантийный ремонт.
Если упал хеш, оборудование не видит компонентов – чипов, не функционирует, необходимо обратиться в сервисный центр. Узнать подробнее о его работе можно на странице https://myrig.com/service, где можно узнать об особенностях работы устройства, заказать его проверку у специалиста. Мастер проведен диагностику, определит тип поломки, укажет на необходимость ремонт и приобретение компонентов – комплектующих. Проверка работы будет выполнена оперативно, но особенности ремонта во многом зависят от сложности проблемы. В среднем на восстановление понадобится 2–5 дней.
Высокоэффективные устройства выходят из строя по таким причинам:
Оборудование может непроизвольно выключаться при поломке контроллера питания. Нередко причиной поломки становится перегрузка контроллера.
Без ремонта не обойтись при выпадении хеш-платы, неполноценном охлаждении устройства, изъяне цепи питания, неисправности контроллера и отсутствии чипа на плате. Самостоятельно восстановить технику невозможно – для работы потребуются не только специальные компоненты, но опыт, знания, специальное оборудование.
Сложную работу доверяют опытным мастерам, которые выполняют диагностику и тестируют устройство. После выявления неисправности приступают к ремонту. Обращаются к профессионалам при необходимости технического обслуживания и чистки с использованием компрессора.