Где отремонтировать майнер?

Если упал хеш, оборудование не видит компонентов – чипов, не функционирует, необходимо обратиться в сервисный центр. Узнать подробнее о его работе можно на странице https://myrig.com/service, где можно узнать об особенностях работы устройства, заказать его проверку у специалиста. Мастер проведен диагностику, определит тип поломки, укажет на необходимость ремонт и приобретение компонентов – комплектующих. Проверка работы будет выполнена оперативно, но особенности ремонта во многом зависят от сложности проблемы. В среднем на восстановление понадобится 2–5 дней.