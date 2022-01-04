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Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя

4 января 10:36
Фото: скриншот видеосюжета ТК «Телекон»
В Нижнетагильском управлении МВД назначили нового начальника полиции города. Повышение получил главный оперативник отдела полиции № 16 Дмитрий Рублев.

О новой должности заместителя начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по оперативной работе подполковника Дмитрия Рублева редакции TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах. В управлении МВД эту информацию изданию подтвердили.

В качестве первого заместителя главного тагильского полицейского Ибрагима Абдулкадырова Дмитрий Рублев несет службу с 1 января 2022 года.

Напомним, ранее бывшего начальника тагильской полиции Вячеслава Шведчикова назначили врио руководителя ОМВД в Первоуральске. Спустя почти год полковника полиции утвердили в этой должности.

Новый начальник ГИБДД назначен в Нижнем Тагиле
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#Управление мвд#Ибрагим Абдулкадыров#МВД#Полиция#Эксклюзив#Нижний Тагил#Общество
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