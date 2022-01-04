Главный тагильский полицейский Ибрагим Абдулкадыров получил нового заместителя

О новой должности заместителя начальника отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по оперативной работе подполковника Дмитрия Рублева редакции TagilCity.ru рассказал источник в правоохранительных органах. В управлении МВД эту информацию изданию подтвердили.