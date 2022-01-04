Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан

Молодые люди из Свердловской области, которые пользуются «Пушкинской картой», получили на свои счета по пять тысяч рублей. В рамках этой суммы свердловчане смогут посетить более 700 событий в 75 организациях культуры региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.