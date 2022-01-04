TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пять тысяч рублей зачислены на «Пушкинские карты» юных свердловчан

4 января 08:37
Фото: группа "Пушкинская карта" во ВКонтакте
В рамках программы популяризации культурных мероприятий среди молодежи в Свердловской области на их «Пушкинские карты» были зачислены по пять тысяч рублей.

Молодые люди из Свердловской области, которые пользуются «Пушкинской картой», получили на свои счета по пять тысяч рублей. В рамках этой суммы свердловчане смогут посетить более 700 событий в 75 организациях культуры региона, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

С начала реализации проекта Министерства культуры РФ на Среднем Урале было приобретено около 40 тысяч билетов.

По «Пушкинской карте» молодежь от 14 до 22 лет сможет посетить в новогодние праздники театральные постановки, экскурсии, мастер-классы, выставки, лекции, концерты, арт-мастерские. В 2021 году номинал карты составлял три тысячи рублей.

Материалы по теме
Два сотрудника драмтеатра Нижнего Тагила получили благодарности министра культуры РФ
#Социальная карта#Карта#Молодёжь#Культура#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25