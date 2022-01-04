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Топ-11 лучших антивозрастных кремов для лица

4 января 09:52
Фото: pixabay.com
С появлением первых возрастных изменений следует включить в уходовую программу корректирующий крем с маркировкой «anti-age».

Он не просто увлажняет или питает, а помогает бороться с морщинами, пигментацией и даже провисанием кожи. Правильно подобранное средство способно отсрочить и замедлить старение. Представляем рейтинг антивозрастных кремов для лица с мощными корректирующими свойствами от бренда Vichy.

Крем с пептидами LIFTACTIV SPECIALIST

Фото: https://www.vichyconsult.ru/ratings/antivozrastnoj-krem-dlja-lica-rejting-luchshi

Один из лучших антивозрастных кремов повышает тонус кожи более чем на 50%, сокращает выраженность глубоких морщин и делает контур лица более четким. Комплекс био-пептидов стимулирует выработку коллагена, корректируя возрастные изменения и замедляя процесс старения кожи.

В составе:

  • Био-пептиды — активизируют синтез коллагена;
  • Эперулин — успокаивает, снимает раздражение, снижает чувствительность кожи.
  • Результат: сниженное количество морщин, упругая и гладкая кожа, четкий контур лица.

Крем для контура глаз и губ NEOVADIOL

Фото: https://www.vichyconsult.ru/ratings/antivozrastnoj-krem-dlja-lica-rejting-luchshi

Антивозрастной уход для зоны вокруг глаз и губ борется с несовершенствами вследствие менопаузы: морщинами, истончением кожи, низким тургором. Благодаря инновационному составу ингредиентов крем разглаживает «гусиные лапки» и кисетные морщины, а также повышает упругость и плотность кожи.

В составе:

  • Протеин и стимулятор роста PROTEIC GF — восстанавливает слои кожи на клеточном уровне;
  • Природный полисахарид Про-ксилан — активирует метаболические процессы, увеличивая эластичность и плотность кожных покровов;
  • Эперулин — успокаивает, оказывает антиоксидантное действие;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — повышает защитные свойства кожи.

Результат: уменьшение видимых морщин вокруг глаз и губ, кожа более плотная и упругая.

Восстанавливающий ночной крем-маска SLOW ÂGE

Фото: https://www.vichyconsult.ru/ratings/antivozrastnoj-krem-dlja-lica-rejting-luchshi

Следующий антивозрастной крем в рейтинге нейтрализует процессы окисления в коже, обеспечивая интенсивную оксигенацию и антиоксидантное воздействие. Также концентрированное средство с эффектом маски предотвращает фотостарение и осветляет пигментацию.

В составе:

  • Ресвератрол — насыщает клетки кислородом;
  • Антиоксидант Baicalin — уменьшает негативное воздействие процессов окисления, защищая кожу от вредных факторов среды.

Результат: гладкая, увлажненная и сияющая кожа с ровной текстурой.

Крем-уход для для кожи вокруг глаз LIFTACTIV SUPREME

Фото: https://www.vichyconsult.ru/vmag/antivozrastnoy-uhod-za-litsom-sredstva-protiv-stareniya-kotorie-vstanut-na-zashchitu-vashey-kogi

Корректирующий крем для зоны вокруг глаз действует в нескольких направлениях направлениях: разглаживает морщины, уменьшает отечность, выравнивает тон, обеспечивает лифтинг-эффект.

Гипоаллергенная формула без парабенов разработана для чувствительной кожи.

В составе:

  • Рамноза 5% — запатентованный биологически активный компонент стимулирует продукцию коллагена, улучшая качество кожи;
  • Кофеин — оказывает дренирующее и тонизирующее воздействие;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — повышает защитные свойства кожи.

Результат: кожа вокруг глаз разглажена, снижена выраженность отеков и темных кругов.

Дневной крем для коррекции признаков старения LIFTACTIV SUPREME

Фото: https://www.vichyconsult.ru/vmag/antivozrastnoy-uhod-za-litsom-sredstva-protiv-stareniya-kotorie-vstanut-na-zashchitu-vashey-kogi

Следующее средство в топе антивозрастных кремов обеспечивает глубокий омолаживающий эффект с пролонгированным действием. Корректирующий дневной крем с легкой текстурой тонизирует, укрепляет и успокаивает кожу, а также обеспечивает антиоксидантное воздействие, защищая от разрушительных факторов среды.

В составе:

  • Биоактивный ингредиент Рамноза 5% — повышает синтез коллагена, увеличивает плотность и эластичность кожи;
  • Комплекс Кофеин+Аденозин — улучшает тонус кожи, стимулирует микроциркуляцию и энергообмен в клетках, оказывает превентивное действие против морщин;
  • Неогесперидин — действует как антиоксидант, а также успокаивает кожу и улучшает ее структуру;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — улучшает местный иммунитет и барьерные функции.

Результат: свежий цвет лица, сияющая и упругая кожа со сниженным количеством морщин.

Ночной крем-уход c эффектом лифтинга LIFTACTIV

Фото: https://www.vichyconsult.ru/vmag/antivozrastnoy-uhod-za-litsom-sredstva-protiv-stareniya-kotorie-vstanut-na-zashchitu-vashey-kogi

Один из лучших возрастных кремов для лица с мощным эффектом лифтинга, который заметен уже на

следующее утро. Средство для ночного ухода питает, подтягивает и обновляет кожу. Идеально подходит для сухой кожи лица, которая нуждается в интенсивном увлажнении и восстановлении.

В составе:

  • Биоактивный компонент Рамноза 5% — стимулирует синтез коллагена в клетках кожи;
  • Hepes — улучшает обменные процессы во внутренних слоях кожи, разглаживает микрорельеф.

Результат: обновленная, увлажненная, подтянутая кожа с ровным тоном и рельефом.

Крем для лица и шеи в период менопаузы NEOVADIOL PHYTOSCULPT

Фото: https://www.vichyconsult.ru/vmag/antivozrastnoy-uhod-za-litsom-sredstva-protiv-stareniya-kotorie-vstanut-na-zashchitu-vashey-kogi

В рейтинге лучших антивозрастных кремов для лица продукт занимает особое место, ведь он предназначен для улучшения структуры кожи в период менопаузы. Комплекс биоактивных ингредиентов способствует скульптурированию и лифтингу нижней части лица, зоны шеи и декольте. Крем улучшает тонус кожи на 46%, мгновенно подтягивает овал лица и разглаживает заметные морщины.

В составе:

  • Экстракт листьев дикого папоротника — ускоряет обновление клеток кожи, восстанавливает эластичность;
  • Про-ксилан — способствует синтезу коллагена, увеличивает плотность кожи.

Результат: более гладкая кожа в зоне декольте и шеи, подтянутый овал лица.

Крем-флюид с SPF 25 SLOW ÂGE

Фото: https://www.vichyconsult.ru/category/face-care/lico-potrebnost-kozhi/antivozrastnoy-uhod

Увлажняющий антивозрастной крем для лица с легкой текстурой флюида корректирует признаки старения на ранней стадии формирования. Комплекс антиоксидантов и пробиотиков нейтрализует окислительные процессы в коже и повышает ее защитные свойства. Солнцезащитный фактор SPF 25 предотвращает пигментацию и фотостарение.

В составе:

  • Антиоксидант Baicalin — нейтрализует процессы окисления и препятствует образованию свободных радикалов, продлевая молодость кожи;
  • Пробиотик BIFIDUS — снижает чувствительность кожи, помогая противостоять негативным внешним факторам;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — освежает, увлажняет, восстанавливает Ph-баланс;
  • Солнцезащитный фильтр SPF 25/ PPD 12 — защищает от ультрафиолета, предотвращая гиперпигментацию.

Результат: ровный тон и рельеф лица, увлажненная кожа со здоровым сиянием

Укрепляющий крем для кожи вокруг глаз SLOW ÂGE

Фото: https://www.vichyconsult.ru/category/face-care/lico-potrebnost-kozhi/antivozrastnoy-uhod

Средство входит в топ антивозрастных кремов для лица благодаря способности сохранять молодость кожи. Крем укрепляет зону вокруг глаз, предупреждая появление морщин, отеков и темных кругов. Комплекс антиоксидантов, а также пробиотик и кофеин в составе поддерживают здоровый тонус и сияние кожи, избавляют от несовершенств.

В составе:

  • Антиоксидант Baicalin — повышает защитные функции кожи, снижает вредное воздействие процессов окисления;
  • Пробиотик BIFIDUS — усиливает защитный барьер, снижая чувствительность кожи;
  • Кофеин — выводит отечность, тонизирует;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — освежает и укрепляет кожу.

Результат: более плотная и подтянутая кожа вокруг глаз без отечности, темных кругов и мимических морщин.

Крем для коррекции первых признаков старения SPF30 SLOW ÂGE

Фото: https://www.vichyconsult.ru/category/face-care/lico-potrebnost-kozhi/antivozrastnoy-uhod

Еще один дневной возрастной крем для лица в рейтинге предназначен для нормальной и сухой кожи.

Уникальная формула средства действует превентивно на признаки старения, нейтрализуя окислительные процессы в клетках кожи. В состав антивозрастного крема для лица входит пробиотик и солнцезащитный фильтр SPF 30/ PPD 14 для укрепления барьерных функций и защиты от ультрафиолета.

В составе:

  • Антиоксидант Baicalin — минимизирует воздействие окислительных процессов, снижает уязвимость кожи перед вредными факторами среды;
  • Пробиотик BIFIDUS — укрепляет защитный барьер кожи;
  • Солнцезащитный фильтр SPF 30/ PPD 14 — защищает от ультрафиолетового излучения;
  • Минерализирующая термальная вода VICHY — освежает и восстанавливает Ph-баланс.

Результат: увлажненная кожа без морщинок и пигментации, здоровый цвет лица.

Ночной крем с коллагеном LIFTACTIV SPECIALIST

Фото: https://www.vichyconsult.ru/category/face-care/lico-potrebnost-kozhi/antivozrastnoy-uhod

Питательный антивозрастной крем для ночного ухода насыщает кожу полезными веществами, укрепляет ее и замедляет старение. Комплекс био-пептидов в составе активизируют выработку собственного коллагена, восстанавливая структуру кожи и улучшая ее рельеф. Первые изменения в виде улучшения тургора кожи и снижения количества морщин заметны на следующее утро после применения.

В составе:

  • Комплекс био-пептидов — активизирует синтез коллагена, делая кожу более гладкой;
  • Эперулин — успокаивает и снижает чувствительность кожи, стимулируя ее барьерные функции.

Результат: более гладкая и ровная кожа, подтянутый овал лица.

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