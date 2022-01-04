Топ-11 лучших антивозрастных кремов для лица

Он не просто увлажняет или питает, а помогает бороться с морщинами, пигментацией и даже провисанием кожи. Правильно подобранное средство способно отсрочить и замедлить старение. Представляем рейтинг антивозрастных кремов для лица с мощными корректирующими свойствами от бренда Vichy.