Топ-11 лучших антивозрастных кремов для лица

Он не просто увлажняет или питает, а помогает бороться с морщинами, пигментацией и даже провисанием кожи. Правильно подобранное средство способно отсрочить и замедлить старение. Представляем рейтинг антивозрастных кремов для лица с мощными корректирующими свойствами от бренда Vichy.
Крем с пептидами LIFTACTIV SPECIALIST
Один из лучших антивозрастных кремов повышает тонус кожи более чем на 50%, сокращает выраженность глубоких морщин и делает контур лица более четким. Комплекс био-пептидов стимулирует выработку коллагена, корректируя возрастные изменения и замедляя процесс старения кожи.
В составе:
Крем для контура глаз и губ NEOVADIOL
Антивозрастной уход для зоны вокруг глаз и губ борется с несовершенствами вследствие менопаузы: морщинами, истончением кожи, низким тургором. Благодаря инновационному составу ингредиентов крем разглаживает «гусиные лапки» и кисетные морщины, а также повышает упругость и плотность кожи.
В составе:
Результат: уменьшение видимых морщин вокруг глаз и губ, кожа более плотная и упругая.
Восстанавливающий ночной крем-маска SLOW ÂGE
Следующий антивозрастной крем в рейтинге нейтрализует процессы окисления в коже, обеспечивая интенсивную оксигенацию и антиоксидантное воздействие. Также концентрированное средство с эффектом маски предотвращает фотостарение и осветляет пигментацию.
В составе:
Результат: гладкая, увлажненная и сияющая кожа с ровной текстурой.
Крем-уход для для кожи вокруг глаз LIFTACTIV SUPREME
Корректирующий крем для зоны вокруг глаз действует в нескольких направлениях направлениях: разглаживает морщины, уменьшает отечность, выравнивает тон, обеспечивает лифтинг-эффект.
Гипоаллергенная формула без парабенов разработана для чувствительной кожи.
В составе:
Результат: кожа вокруг глаз разглажена, снижена выраженность отеков и темных кругов.
Дневной крем для коррекции признаков старения LIFTACTIV SUPREME
Следующее средство в топе антивозрастных кремов обеспечивает глубокий омолаживающий эффект с пролонгированным действием. Корректирующий дневной крем с легкой текстурой тонизирует, укрепляет и успокаивает кожу, а также обеспечивает антиоксидантное воздействие, защищая от разрушительных факторов среды.
В составе:
Результат: свежий цвет лица, сияющая и упругая кожа со сниженным количеством морщин.
Ночной крем-уход c эффектом лифтинга LIFTACTIV
Один из лучших возрастных кремов для лица с мощным эффектом лифтинга, который заметен уже на
следующее утро. Средство для ночного ухода питает, подтягивает и обновляет кожу. Идеально подходит для сухой кожи лица, которая нуждается в интенсивном увлажнении и восстановлении.
В составе:
Результат: обновленная, увлажненная, подтянутая кожа с ровным тоном и рельефом.
Крем для лица и шеи в период менопаузы NEOVADIOL PHYTOSCULPT
В рейтинге лучших антивозрастных кремов для лица продукт занимает особое место, ведь он предназначен для улучшения структуры кожи в период менопаузы. Комплекс биоактивных ингредиентов способствует скульптурированию и лифтингу нижней части лица, зоны шеи и декольте. Крем улучшает тонус кожи на 46%, мгновенно подтягивает овал лица и разглаживает заметные морщины.
В составе:
Результат: более гладкая кожа в зоне декольте и шеи, подтянутый овал лица.
Крем-флюид с SPF 25 SLOW ÂGE
Увлажняющий антивозрастной крем для лица с легкой текстурой флюида корректирует признаки старения на ранней стадии формирования. Комплекс антиоксидантов и пробиотиков нейтрализует окислительные процессы в коже и повышает ее защитные свойства. Солнцезащитный фактор SPF 25 предотвращает пигментацию и фотостарение.
В составе:
Результат: ровный тон и рельеф лица, увлажненная кожа со здоровым сиянием
Укрепляющий крем для кожи вокруг глаз SLOW ÂGE
Средство входит в топ антивозрастных кремов для лица благодаря способности сохранять молодость кожи. Крем укрепляет зону вокруг глаз, предупреждая появление морщин, отеков и темных кругов. Комплекс антиоксидантов, а также пробиотик и кофеин в составе поддерживают здоровый тонус и сияние кожи, избавляют от несовершенств.
В составе:
Результат: более плотная и подтянутая кожа вокруг глаз без отечности, темных кругов и мимических морщин.
Крем для коррекции первых признаков старения SPF30 SLOW ÂGE
Еще один дневной возрастной крем для лица в рейтинге предназначен для нормальной и сухой кожи.
Уникальная формула средства действует превентивно на признаки старения, нейтрализуя окислительные процессы в клетках кожи. В состав антивозрастного крема для лица входит пробиотик и солнцезащитный фильтр SPF 30/ PPD 14 для укрепления барьерных функций и защиты от ультрафиолета.
В составе:
Результат: увлажненная кожа без морщинок и пигментации, здоровый цвет лица.
Ночной крем с коллагеном LIFTACTIV SPECIALIST
Питательный антивозрастной крем для ночного ухода насыщает кожу полезными веществами, укрепляет ее и замедляет старение. Комплекс био-пептидов в составе активизируют выработку собственного коллагена, восстанавливая структуру кожи и улучшая ее рельеф. Первые изменения в виде улучшения тургора кожи и снижения количества морщин заметны на следующее утро после применения.
В составе:
Результат: более гладкая и ровная кожа, подтянутый овал лица.
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