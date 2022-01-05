Екатеринбургский митрополит едва не замерз на трассе после заноса в сугроб

Об этом владыка рассказал в интервью, которое выйдет в эфир 10 января на телеканале «Россия». Происшествие случилось в минувшем году в канун Рождества. Ночью в удаленном районе Свердловской области автомобиль митрополита занесло в сугроб. На улице стоял сорокаградусный мороз, связи не было. В этот момент, по словам Кульберга, его спасла молитва.
Удивительным ответом на молитву стала подоспевшая подмога. Мы вытаскивали машины, меняли колеса, пускали по кругу перчатки, чтоб согреться. И вышли из заметенного леса живыми и невредимыми,рассказал Евгений Кульберг.
В конце святочной истории митрополит пожелал всем ощутить Божию любовь и задумываться о вечном, а не только о материальных благах, сообщает «Уралинформбюро».