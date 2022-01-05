Пробы воздуха экстренно взяты после пожара на заводе в Екатеринбурге

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» были проведены лабораторные анализы воздуха на содержание оксида азота, фенола, бензола и других загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимой концентрации ни по одному из этих веществ выявлено не было, сообщили в пресс-службе ведомства. Каких-либо жалоб от жителей областной столицы в связи с задымлением в Роспотребнадзор не поступало.