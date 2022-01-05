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Пробы воздуха экстренно взяты после пожара на заводе в Екатеринбурге

5 января 15:40
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области
Специалисты Роспотребнадзора экстренно взяли пробы воздуха в Екатеринбурге после масштабного пожара на Уральском заводе лакокрасочных материалов.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» были проведены лабораторные анализы воздуха на содержание оксида азота, фенола, бензола и других загрязняющих веществ. Превышений предельно допустимой концентрации ни по одному из этих веществ выявлено не было, сообщили в пресс-службе ведомства. Каких-либо жалоб от жителей областной столицы в связи с задымлением в Роспотребнадзор не поступало.

Напомним, что возгорание в колерном цехе завода произошло утром 5 ноября. Огонь пылал на протяжении двух часов, а площадь пожара, по информации МЧС, составила тысячу квадратных метров. В пожаре никто не пострадал. Причины произошедшего ЧП в данный момент устанавливают специалисты.

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#Екатеринбург#Завод#Пожар#Воздух#Анализ#Происшествия
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