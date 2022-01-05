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Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского

5 января 08:12
Фото: 1MI
В период новогодних каникул санэпидемиологи проверяют магазины Каменска-Уральского на обеспечение безопасности при реализации продуктов. Так 3 января было проверено семь торговых объектов.

Однако результаты таковы, что во всех магазинах были обнаружены те или иные нарушения: просроченная продукты, продукция с признаками порчи, нарушения температурных условий хранения, сообщает ку66.ру со ссылкой на пресс-секретарь администрации Каменска-Уральского Елену Шеремет.

На данный момент вся такая продукция была изъята, а нарушителям грозят штрафные санкции, заявил главный санитарный врач города Сергей Фефилов. Теперь местных жителей призывают относиться с внимательностью к продуктам в магазинах.

Напомним, во время лабораторных исследований в 2021 году на территории Нижнего Тагила выявлены фальсифицированные продукты. Туда входит как мясная, так и молочная продукция.

Творог, масло, сосиски: фальсифицированные продукты выявлены в Нижнем Тагиле
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#Проверка#Продукты#Магазины#Испорченные продукты#Каменск-Уральский#Общество
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