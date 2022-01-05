Просроченные продукты находят санэпидемиологи в магазинах Каменска-Уральского

Однако результаты таковы, что во всех магазинах были обнаружены те или иные нарушения: просроченная продукты, продукция с признаками порчи, нарушения температурных условий хранения, сообщает ку66.ру со ссылкой на пресс-секретарь администрации Каменска-Уральского Елену Шеремет.