Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга

Перед Новым годом в главк МВД Свердловской области пришло «письмо счастья» от кредиторов по поводу одного из сотрудников ведомства. Оказалось, что кинолог из Нижних Серег задолжал микрофинансовой организации, а по счетам не платил больше года, пишет «КП-Екатеринбург».
В своем заявление представитель кредитной организации сообщил, что будет вынужден обратиться в СК и руководителю МВД РФ Владимиру Колокольцеву, если правоохранители не примут никаких мер в отношении своего сотрудника.
Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что в данном случае идет речь о гражданско-правовых отношениях. Микрофинансовая организация уже выиграла в суде иск на 23,5 тысячи рублей долга, которые кинолог должен заплатить. Однако, по словам Валерия Горелых, другие кредиторы не обращались в суд с исками к полицейскому.
В отношении кинолога из ОВД Нижних Серег проводится служебная проверка. Сам полицейский пояснил руководству, что уже начал платить долг частями, но всю сумму задолженности он пока погасить не может.