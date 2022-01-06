Больше года не может расплатиться с кредиторами кинолог из Екатеринбурга

Начальник пресс-службы МВД Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию, что в данном случае идет речь о гражданско-правовых отношениях. Микрофинансовая организация уже выиграла в суде иск на 23,5 тысячи рублей долга, которые кинолог должен заплатить. Однако, по словам Валерия Горелых, другие кредиторы не обращались в суд с исками к полицейскому.