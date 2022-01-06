Дорожники готовятся к снегопаду в Свердловской области

Ночью с 6 по 7 января прогнозируются метели, снежный покров может достигнуть восьми сантиметров. В связи с этим дорожные службы, отвечающие за расчистку осадков, начали подготовку техники и топлива.
Также организована работа диспетчерских и аварийных служб. Замечания по поводу ненадлежащей уборки снега можно отправлять по телефону 8 (343) 262-50-65, сообщает департамент информационной политики региона.
Напомним, из-за погодных условий всем муниципалитетам Свердловской области необходимо провести превентивные мероприятия для избежания чрезвычайных ситуаций.