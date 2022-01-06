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Дорожники готовятся к снегопаду в Свердловской области

6 января 16:08
Фото: 1MI
Дорожные службы перешли на режим повышенной готовности из-за обещанных снегопадов в Свердловской области.

Ночью с 6 по 7 января прогнозируются метели, снежный покров может достигнуть восьми сантиметров. В связи с этим дорожные службы, отвечающие за расчистку осадков, начали подготовку техники и топлива.

Также организована работа диспетчерских и аварийных служб. Замечания по поводу ненадлежащей уборки снега можно отправлять по телефону 8 (343) 262-50-65, сообщает департамент информационной политики региона.

Напомним, из-за погодных условий всем муниципалитетам Свердловской области необходимо провести превентивные мероприятия для избежания чрезвычайных ситуаций.

Снег и метели ожидаются 7 января в Свердловской области
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#Снегопады#Свердловская область#Дорожники#Спецтехника#Транспорт
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