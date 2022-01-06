Начало уральской зимы было на 4 градуса теплее нормы

Из-за этого в начале календарной зимы существовал риск для перезимовки озимых — после оттепели на Урале наступили морозы. Высота снежного покрова выровнялась только спустя несколько дней, однако долгое время оставалась меньше нормы на 5-10 сантиметров. Только на севере Свердловской области выпало достаточное для этого времени года количество осадков.