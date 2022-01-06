TagilCity.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила

6 января 14:10
Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»
Детей, которые находятся без сопровождения взрослых на улицах Нижнего Тагила с 22.00 до 6.00, отправляют в полицию.

В новогодние праздники сотрудники правоохранительных органов проводят рейды по соблюдению комендантского часа в Нижнем Тагиле. Полицейские проверяют парки и скверы, общественные и развлекательные места, дворы и другие места, опасные для нахождения несовершеннолетних.

Так, два подростка 13 и 14 лет, которые были на вечернем сеансе в кинотеатре и гуляли по центру города одни, были доставлены в отдел полиции № 16. Выяснилось, что детям предстояло самостоятельно добраться до Выи. Также в отдел были вызваны родители несовершеннолетних, с которыми провели профилактическую беседу. Нарушение комендантского часа грозит административной ответственностью, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».

Фото: МУ МВД "Нижнетагильское"

Напомним, несовершеннолетним свердловчанам запрещено находиться в общественных местах с 22.00 до 6.00 без сопровождения родителей или законных представителей.

Ужесточен комендантский час для детей в Свердловской области
Узнать подробнее

Материалы по теме
Комендантский час ужесточен для школьников Свердловской областиДетский «Комендантский час» продлен в ЕкатеринбургеПолиция проверит видео с дающей пощечину школьнику учительницей из Березовского
#Школьники#Дети#Полиция#Нижний Тагил#Общество
Подпишитесь
Превышение выбросов и «малахитовый» пруд. Главные экособытия в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:43
В Нижнем Тагиле психолог дал советы семьям мобилизованных мужчин
Вчера, 12:10
В Нижнем Тагиле «перекопы» влияют на отношение жителей к власти
25 сентября, 11:28
Владимир Жириновский предсказал события на Украине
25 сентября, 13:33
Вандалы изрисовали граффити новый мост через Тагильский пруд
Вчера, 15:32
У певца Элвина Грея украли синтезатор перед концертом в Нижнем Тагиле
Вчера, 20:25