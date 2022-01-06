Нарушающих комендантский час детей доставляют в полицию Нижнего Тагила

Так, два подростка 13 и 14 лет, которые были на вечернем сеансе в кинотеатре и гуляли по центру города одни, были доставлены в отдел полиции № 16. Выяснилось, что детям предстояло самостоятельно добраться до Выи. Также в отдел были вызваны родители несовершеннолетних, с которыми провели профилактическую беседу. Нарушение комендантского часа грозит административной ответственностью, сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».