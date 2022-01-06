Не стесняйтесь быть людьми! Тагильчанка рассказала о приступе своей дочери в ТЦ DEPO

Спасибо большое всем, кто нам помогал, кто не остался равнодушным. Мы не знали, что делать, но добрые люди направляли и подсказывали. Спасибо вам, люди! Без вас мы бы не справились. Не стесняйтесь быть людьми, поблагодарила Ольга всех, кто был рядом в момент происшествия.