Перенос семестра для казахских студентов опровергли в УрФУ Екатеринбурга

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге приняли решение о продлении каникул для студентов из Казахстана. Иностранцы продолжат сдавать экзамены и начнут учебу после 24 января, сообщается на странице вуза. Причиной переноса даты выхода студентов на учебу стали беспорядки в стране.
Около 600 студентов УрФУ из Казахстана находятся сейчас дома — учащиеся уехали в свою страну на новогодние праздники. По словам представителя университета, связь со студентами-казахами поддерживается по мере возможности.
UPD: в УрФУ прокомментировали, что решение о продлении каникул в вузах было принято казахскими коллегами. В самом Уральском университете вопрос по студентам из Казахстана решается отдельно.
В УрФУ каникулы начинаются в феврале. О решениях по студентам, которые не смогут покинуть территорию родной страны, мы расскажем дополнительно, сообщили в УрФУ.