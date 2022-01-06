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Перенос семестра для казахских студентов опровергли в УрФУ Екатеринбурга

6 января 08:15
Фото: 1МI
Руководство УрФУ опровергло принятие решения о продлении каникул для студентов из Казахстана из-за беспорядков в стране.

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге приняли решение о продлении каникул для студентов из Казахстана. Иностранцы продолжат сдавать экзамены и начнут учебу после 24 января, сообщается на странице вуза. Причиной переноса даты выхода студентов на учебу стали беспорядки в стране.

Около 600 студентов УрФУ из Казахстана находятся сейчас дома — учащиеся уехали в свою страну на новогодние праздники. По словам представителя университета, связь со студентами-казахами поддерживается по мере возможности.

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UPD: в УрФУ прокомментировали, что решение о продлении каникул в вузах было принято казахскими коллегами. В самом Уральском университете вопрос по студентам из Казахстана решается отдельно.

В УрФУ каникулы начинаются в феврале. О решениях по студентам, которые не смогут покинуть территорию родной страны, мы расскажем дополнительно, сообщили в УрФУ.

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