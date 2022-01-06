Перенос семестра для казахских студентов опровергли в УрФУ Екатеринбурга

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге приняли решение о продлении каникул для студентов из Казахстана. Иностранцы продолжат сдавать экзамены и начнут учебу после 24 января, сообщается на странице вуза. Причиной переноса даты выхода студентов на учебу стали беспорядки в стране.