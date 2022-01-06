Уральское строительство не пострадает из-за ситуации в Казахстане

Заместитель генерального директора по связям с общественностью СРО «Уральское объединение строителей» Денис Снетков в беседе с TagilCity.ru заявил, что мигранты из Казахстана практически не участвуют в строительстве в Свердловской области. Поэтому темпы появления новых объектов из-за ситуации в Казахстане не изменятся.

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