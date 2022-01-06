Вооруженные протестующие и военные начали перестрелку в Алма-Ате

Акции протеста начались 2 января в Жанаозен и Актау Мангистауской области на юго-западе страны. Спустя 2 дня беспорядки начались и в других городах, в том числе, в столице. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ввел на две недели режим ЧП на территории государства.