Новая коронавирусная инфекция едва не лишила россиян Нового Года: ограничения из-за роста заболеваемости были введены по всей стране. Однако, в большинстве регионов было принято решение о смягчении мер по предотвращению распространения коронавируса, правда, временно. Например, в Свердловской области только до 15 января. А дальше — будут смотреть по статистике.
Росстат подвел итоги по смертности в ноябре 2021 года от коронавируса — согласно данным ведомства, именно за этот период количество летальных исходов от COVID-19 было наиболее высоким за год. Согласно статистике, почти 9 тысяч россиян скончались от этой инфекции. В 1,5 тысячах случаев коронавирус был сопутствующим заболеванием. По сравнению с ноябрем прошлого года, смертность выросла в три раза.
С начала 2021 года до конца ноября медики констатировали факт смерти у 2,23 миллиона россиян, в 2020 году за этот же период — 1,88 миллиона случаев.
Согласно данным на 1 января 2022 года, за сутки коронавирус подтвердился у 19,8 тысячи жителей России. При этом общая заболеваемость составляет больше 10,5 миллионов россиян с начала пандемии. Официально за все время в России от коронавируса скончалось 309,7 тысячи человек. Сюда не входят те, у кого коронавирус был сопутствующим заболеванием, а также те, у кого эта инфекция не стала основной причиной смерти.
Во всем мире, согласно статистике, заболеваемость растет, что видно на графике.
За все время пандемии количество выявленных случаев COVID-19 составляет свыше 288 миллионов заболевших. При этом последняя, четвертая волна заболеваемости, отличается от своих предшественниц резким началом и высотой.
2021 год принес с собой не только рост смертности и заболеваемости, но и новые штаммы коронавируса. SARS-CoV-2 за все время обнаружения у людей доказал свою летучесть и способность к мутации. Медики во всем мире говорят, что предположить, как спустя год будет вести себя коронавирус и в какой форме он будет проявляться, не представляется возможным. Врачи и инфекционисты ведущих мировых клиник могут только предполагать и строить кратковременные планы.
Так, в конце мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предложила классифицировать подвиды коронавируса, которые отличаются друг от друга по заразности и последствиям. Согласно буквам греческого алфавита, у британцев штамм стали называть «альфа», разновидность инфекции из Южной Африки стал «бета», бразильский — «гамма», а индийский — «дельта». Наиболее опасным на тот момент считался именно последний подвид, который вызывал высокую смертность и наиболее серьезные осложнения, а также требовал после себя долгого процесса реабилитации.
В конце ноября в ЮАР вирусологи обнаружили новый штамм коронавируса — «омикрон». С высокой скоростью его распространения связывают медики рост заболеваемости SARS-CoV-2 по всему миру. Пока в России обнаружено чуть больше ста случаев нового штамма. Эта разновидность инфекции на 75% менее смертоносная, однако в разы более летучая и заразная.
Если присмотреться к карте распространения и заболеваемости коронавирусом в мире, то видно, что наибольшее количество заболевших COVID-19 приходится на США. У 54 миллионов 744 тысячи американцев официально диагностировали коронавирус за все время пандемии. Количество погибших от инфекции в США составляет на 1 января 825,5 тысячи человек.
Согласно графику, в мире официально идет четвертая волна заболеваемости коронавирусом: кривая в четвертый раз взлетает вверх после трех гребней и спадов. В России картина выглядит немного иначе — не успели россияне перенести третий всплеск волны коронавируса, как без заметного спада по сравнению с общемировой картиной, кривая заболеваемости пошла вверх в четвертый раз. Медики по всему миру уже считают синонимами фразы «новая волна» и «новый штамм».
С каждой новой волной все больше расширяются границы проникновения COVID-19 в нашу жизнь. Если в начале пандемии в группе риска были те, кто старше 65 лет или имеет ослабленное здоровье, то сейчас зараза стала опасна для всех. С каждым днем от коронавируса умирает все больше пациентов трудоспособного (среднего) возраста.
На гребне второй волны детям вновь разрешили посещать школы и садики, так как для этого возраста инфекция была не страшна — именно так считали медики, называя детей только переносчиками инфекции. Смертность и заболеваемость коронавирусом среди данной возрастной группы была очень низкой. Сейчас, во время всплеска четвертой волны, в Минздраве РФ официально подсчитали, что более полумиллиона юных россиян переболели COVID-19.
Врачи во всем мире каждый день пробуют разные методы лечения коронавируса — от самых простых до разработанных академиками и именитыми вирусологами. Однако, как говорят медики из красных зон, универсального лекарства от COVID-19 нет. Ежедневно врачам приходится бороться с различными последствиями вмешательства инфекции в работоспособность и само существование организма человека. Наиболее тяжело поддаются лечению случаи возникновения аутоиммунных заболеваний, когда организм начинает убивать собственные клетки, видя в них потенциальную угрозу.
По словам медиков, наибольший эффект при поражении легких дает кислородная терапия. Иногда подключают антибиотики, в других случаях — иммуномодуляторы. ВОЗ регулярно меняет рекомендации по лечению коронавируса, впрочем, как и Минздрав России. Если сравнить две методички российского ведомства от 2020 и 2021 годов, то и препараты, и методы лечения коронавируса претерпели серьезные изменения. Например, кто бы мог в 2020 году подумать, что лечить коронавирус средней степени тяжести без потребности в кислороде будут дома.
Российское сообщество разделилось на два лагеря — противников и сторонников вакцинации от коронавируса. Среди тех и других есть обычные и медийные люди; врачи и государственные деятели. Подводя итоги 2021 года на ежегодной конференции, президент России Владимир Путин привел статистику, согласно которой в больницах (читай, с тяжелой формой коронавируса) находится только 3-4% привитых россиян. На 30 декабря одним компонентом вакцины привились 78 миллионов 694,4 тысячи россиян, двумя компонентами — 74,5 миллиона жителей России. На 61,8% сформирован коллективный иммунитет россиян, при этом прививка стоит только у 45,4% жителей страны.
Общемировая тенденция по вакцинации выглядит следующим образом: свыше 90% населения страны привились в Мальте, Мальдивах, Брунее, Чили и Арабских эмиратах. Ведущие мировые лидеры имеют следующие показатели по прививкам: Китай 87,7%, Великобритания 74,97%, Франция 74,09%, Италия 73,4%, Германия 72%, США 63%. Россия в этом рейтинге находится на 93 строчке.
В настоящий момент в России существует 6 вакцин: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Ковивак». Вакцина для профилактики COVID-19 ФГУП СПбНИИВС ФМБА России пока не получила официальное название. Большинство из российских препаратов одобрены и активно используются во многих странах. При этом вакцинацию от коронавируса уже включили в национальный прививочный календарь, по сути сделав ее обязательной для населения.
Медики со всего мира говорят, что победить коронавирус в том виде, в котором он существует сейчас, можно только массовой вакцинацией населения. При этом в настоящий момент и Роспотребнадзор, и ВОЗ рекомендуют вводить ограничительные меры для населения. Например, в Свердловской области массово стали вводиться COVID-free зоны, куда пускали только тех свердловчан, у кого есть QR-код. Исключением стали аптеки и продуктовые магазины. Однако накануне Нового года губернатор региона Евгений Куйвашев отменил ограничения, правда, только до 15 января. По прогнозам медиков, нас ждет новый всплеск заболеваемости после новогодних каникул - россияне массово полетят отдыхать в другие страны и привезут домой не только сувениры, но и «омикрон».
Мировое медицинское сообщество считает, что коронавирус в итоге станет таким же сезонным заболеванием, как грипп. Например, глава Роспотребнадзора Анна Попова накануне заявила, что «омикрон» будет не сдержать. Он массово распространится по всей России за короткое время.
Медики также приходят к выводу, что у переболевших COVID-19 россиян не только есть иммунитет к инфекции, но они также готовы встретить новые разновидности коронавируса без существенного ущерба для здоровья. Но только при условии, что такие пациенты также будут вакцинированы.
Накануне мировое сообщество узнало о новейших японской разработке - препарата, которым для защиты от коронавируса нужно будет привиться только однократно в жизни.