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44 пьяных водителя пойманы за пять дней 2022 года в Екатеринбурге

7 января 07:09
Фото: 1MI
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД во время каникул патрулируют улицы города. За минувшие пять дней 2022 года они выявили 26 водителей, находящихся за рулем в состоянии опьянения, при этом 4 из них оказались без прав.

14 граждан решили не проходить медосвидетельствования, а еще против 4 пришлось завести уголовное дело, так как они повторно сели за руль в состоянии опьянения. Во время праздничных дней на дорогах патрулируют дополнительные наряды ДПС. Как правило, пьяных граждан ловят в местах массового скопления людей, сообщают в местной ГИБДД.

Там отметили, что в это время контроль за водителями, нарушающими ПДД, особенно пристальный.

Напомним, 4 января стало известно, что с 31 декабря по 4 января в Нижнем Тагиле были пойманы 16 пьяных жителей.

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#ГИБДД#Екатеринбург#Алкогольное опьянение#ДПС#Новости УрФО#Транспорт
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