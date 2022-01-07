44 пьяных водителя пойманы за пять дней 2022 года в Екатеринбурге

14 граждан решили не проходить медосвидетельствования, а еще против 4 пришлось завести уголовное дело, так как они повторно сели за руль в состоянии опьянения. Во время праздничных дней на дорогах патрулируют дополнительные наряды ДПС. Как правило, пьяных граждан ловят в местах массового скопления людей, сообщают в местной ГИБДД.