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Богослужение в рождественский сочельник состоялось в Нижнем Тагиле

7 января 06:15
Фото: пресс-служба Нижнетагильской епархии
Вечером 6 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила прошло повечерие Рождества. Его провел епископ Нижнетагильский и Невьянский Феодосий в сослужении духовенства кафедрального собора.

После завершения богослужения он поздравил тагильчан с сочельником, а также с приближающимся Рождеством, сообщает пресс-служба епархии.

Рождественское празднование прошло в ночь с 6 на 7 января в Свято-Троицком кафедральном соборе Нижнего Тагила. Праздничная литургия началась в 00.00. Отмечается, что богослужение проходило с соблюдением всех мер безопасности.

Фото: пресс-служба Нижнетагильской епархии

Напомним, в Екатеринбурге митрополит Евгений Кульберг, а также члены православной службы милосердия собрали продукты для малообеспеченных семей.

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#Епархия#Рождество#Праздник#Нижнетагильская епархия#Богослужение#Нижний Тагил#Общество
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