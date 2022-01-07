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Из-за неочищенных дорог жители Среднеуральска лишились автобусов

7 января 09:30
Фото: 1MI
Работа автобусов оказалась приостановлено из-за того, что в Среднеуральске дороги не были почищены удовлетворительным образом. Все произошло 7 января.

По аналогичной причине прекращено движение маршрутов № 111 «Екатеринбург-Среднеуральск» и № 223 «Ганина Яма-Среднеуральск», пишет «Уралинформбюро» со ссылкой на свердловский отдел пропаганды УГИБДД. Там сообщили, что организация получила предписание об ограничении движения транспорта до устранения проблемы, поскольку не почищенные дороги могут привести к возникновению ДТП.

Напомним, в Краснотурьинске бизнесмен получил 115 тысяч рублей штрафа из-за того, что его ИП «Байков» занималось чисткой и вывозом снега, но плохо выполняло свою работу.

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#ГИБДД#Снег#Ограничение#Автобус#Среднеуральск#Дороги#Транспорт
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