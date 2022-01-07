Люди не могут улететь из аэропорта Екатеринбурга в Пермь и Челябинск

В аэропорте Перми происходит аналогичная ситуация практически со всеми рейсами. Предполагается, что это связано с плохими погодными условиями, так как недавно в Пермском крае и на Среднем Урале было объявлено штормовое предупреждение в связи со снегопадами, пишет Е1.