Запущенный фейерверк едва не стал причиной трагедии в тагильском ледовом городке

Компания тагильчан решила запустить салют рядом с жилыми домами и ледовым городком на Театральной площади, где в вечернее время гуляет множество семей с детьми, что едва не привело к трагедии.

Инцидент произошел 6 января около восьми вечера, рассказала TagilCity.ru очевидица происшествия. Компания мужчин и девушек запустила салют возле дома № 66 на улице Горошникова, который стоит прямо напротив городской елки. По ее словам, залпы фейерверка долетали до окон дома, а также попадали в рядом растущие елки. Кроме того, на площади были лошади и пони, которые катают детей. В момент запуска салюта животные испугались громких звуков. После стало известно, что до салюта каталась девочка на пони, который вскочил от первого громкого выстрела,рассказала редакции девушка. Однако хозяйке пони удалось смягчить падение ребенка и увести напуганное животное. Родители девочки претензий работнице не предъявили. К счастью, никто не пострадал,отметила очевидица происшествия. Материалы по теме Лошади для катания в тагильском ледовом городке повредили механизм летающей Бабы Яги