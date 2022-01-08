На пожаре в Свердловской области спасли более 40 человек

Борьбу с огнем вели 16 специалистов, в том числе бойцы добровольной пожарной дружины. Чтобы спасти людей, они использовали пять единиц различной техники. Со второго этажа жильцов спускали с помощью штурмовой лестницы. Таким образом удалось эвакуировать двух человек. И еще двух пострадавших на улицу через подъезд вывело звено газодымозащитной службы.