Россия в Казахстане наращивает присутствие миротворцев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение и обратился к странам ОДКБ с призывом о помощи.
Все дело в беспорядках, спровоцированных резким повышением цен на сжиженный автомобильный газ. Недовольством местного населения воспользовались провокаторы. В составе организованных групп они нападают на оружейные магазины и уже ведут бои с силовиками. Больницы продолжают принимать раненых с огнестрельными ранениями от пуль.
Глава Республики дал понять, что пощады террористам не будет. Он обратился к странам-участницам ОДКБ с просьбой о введении миротворческих контингентов и отдал приказ армии стрелять в экстремистов без предупреждения.
В настоящее время на казахстанских аэродромах разгружают военную технику. Только Россия направила туда более 70 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и пять Ан-124. Миротворческий контингент приступил к выполнению поставленных задач, сообщает Минобороны РФ.