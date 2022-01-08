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Россия в Казахстане наращивает присутствие миротворцев

8 января 08:36
Фото: Министерство обороны РФ
Министерство обороны России продолжает переброску ограниченного миротворческого контингента в Казахстан, охваченный беспорядками.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил в стране чрезвычайное положение и обратился к странам ОДКБ с призывом о помощи.

Все дело в беспорядках, спровоцированных резким повышением цен на сжиженный автомобильный газ. Недовольством местного населения воспользовались провокаторы. В составе организованных групп они нападают на оружейные магазины и уже ведут бои с силовиками. Больницы продолжают принимать раненых с огнестрельными ранениями от пуль.

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Глава Республики дал понять, что пощады террористам не будет. Он обратился к странам-участницам ОДКБ с просьбой о введении миротворческих контингентов и отдал приказ армии стрелять в экстремистов без предупреждения.

В настоящее время на казахстанских аэродромах разгружают военную технику. Только Россия направила туда более 70 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76 и пять Ан-124. Миротворческий контингент приступил к выполнению поставленных задач, сообщает Минобороны РФ.

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#Беспорядки#Казахстан#Протесты в Казахстане#Политика
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