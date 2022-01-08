У погибшего на карьере «Ураласбеста» водителя остались две малолетних дочери

Инцидент произошел на карьере Баженовского месторождения. С уступа в бездну рухнула 50-тонная машина. При падении она разбилась о каменистый склон.
Самосвалом управлял 33-летний Артем Шадрин. Полученные травмы оказались смертельными. У мужчины осталась жена и двое детей. Девочки. Одна из них ходит в детский сад, а другая учится в начальной школе. Супруги были знакомы давно. До перехода Артема в «Ураласбест», которому принадлежит карьер, они проработали в другой компании 10 лет.
Жена в беседе с журналистами о муже рассказала только хорошее. По ее словам, они жили дружно, душа в душу. Супруг до своего нового трудоустройства работал сварщиком и монтажником в компании, которая обеспечивала интернетом несколько населенных пунктов, в том числе и Асбест. Затем обучился на водителя самосвала, чтобы семья ни в чем не нуждалась, сообщает КП-Екатеринбург.
По версии владельца компании-владельца карьера, во время движения мужчина не справился с управлением техникой. Обстоятельства произошедшего пока выясняются.