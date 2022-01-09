Фекалии в скверах и парках Нижнего Тагила: кто виноват и что делать

Новогодние праздники приносят прибыль не только владельцам магазинов, в которых россияне покупают подарки своим родным и близким. Длительные каникулы дают возможность людям посетить местные ледовые городки, не спеша прогуляться по паркам и скверам, а также провести время со своими близкими. Поэтому именно в эти дни в местах массовых народных гуляний возрастает количество «предпринимателей» — от ларьков с кофе до извозчиков с лошадьми, пони и даже верблюдами. В Нижнем Тагиле их можно встретить на набережной, в парках отдыха и скверах.