Полковник Горелых подтвердил некомплект в ГИБДД Свердловской области

Некомплект есть. Причем, многие сотрудники увольняются из-за нагрузок и низкой зарплаты — инспектор на дороге получает от 27 до 32 тысяч рублей. Дежурит почти сутками, при этом у них нет оплаты за переработку. В наше время таких массовых увольнений не было, рассказывает собеседник TagilCity.ru.