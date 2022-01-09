Последствия снегопадов в Свердловской области ликвидируют более 440 единиц техники

В Свердловской области продолжается борьба с сугробами на дорогах и в населенных пунктах. Это последствия снегопадов, которые обрушились на регион 8 и 9 января.

В Свердловской области за выходные выпало более 6 миллиметров осадков. Снега навалило так много, что коммунальщики задействовали 446 машин. Они очищают проезжую часть и тротуары. Дорожные работы в пресс-службе правительства региона обещают закончить только после полной ликвидации заснеженности улиц и федеральных трасс. Для этого применяется механическая уборка вкупе с обработкой обледеневших участков песко-соляной смесью. Ситуацию на дорогах контролируют 48 автоматических постов дорожного контроля. В помощью этих приборов оценивается и качество работы подрядных организаций, с которыми заключены договоры на проведение снегоочистительных мероприятий. Пожаловаться на плохую уборку снега или высказать свои замечания свердловчане могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она взаимодействует с ГИБДД, МЧС, Росгидрометом, и пассажирскими автотранспортными предприятиями региона. Материалы по теме Потепление и снегопады пообещали синоптики свердловчанам в Рождество Дорожники готовятся к снегопаду в Свердловской области Несколько рейсов задержали в Кольцово из-за снегопадов на Среднем Урале