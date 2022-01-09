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Последствия снегопадов в Свердловской области ликвидируют более 440 единиц техники

9 января 11:42
Фото: 1МI
В Свердловской области продолжается борьба с сугробами на дорогах и в населенных пунктах. Это последствия снегопадов, которые обрушились на регион 8 и 9 января.

В Свердловской области за выходные выпало более 6 миллиметров осадков. Снега навалило так много, что коммунальщики задействовали 446 машин. Они очищают проезжую часть и тротуары.

Дорожные работы в пресс-службе правительства региона обещают закончить только после полной ликвидации заснеженности улиц и федеральных трасс. Для этого применяется механическая уборка вкупе с обработкой обледеневших участков песко-соляной смесью.

Ситуацию на дорогах контролируют 48 автоматических постов дорожного контроля. В помощью этих приборов оценивается и качество работы подрядных организаций, с которыми заключены договоры на проведение снегоочистительных мероприятий.

Пожаловаться на плохую уборку снега или высказать свои замечания свердловчане могут по телефону круглосуточной дорожной диспетчерской службы (343) 261-79-83. Она взаимодействует с ГИБДД, МЧС, Росгидрометом, и пассажирскими автотранспортными предприятиями региона.

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