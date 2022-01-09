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Пропавший в Казахстане холостяк Глинников вышел на связь и летит домой

9 января 10:17
Фото: личная страница Ильи Глинникова в Instagram
Артист Илья Глинников, которого родные потеряли после его поездки в Казахстан, перестал выходить на связь. Однако спустя три дня актера удалось отыскать — 9 января Глинникова и других туристов МИД доставил в аэропорт.

Актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны» и участию в проекте «Холостяк», перестал выходить на связь 7 января. Мужчина отправился в горы Казахстана вместе с туристической группой покорять пик Талгар накануне переворотов, которые начались в стране после Нового года, пишет Е1. 3 января Глинников сообщил по телефону маме, что у группы достаточно еды. 7 января последний раз вышел на связь. Поэтому женщина обратилась в МИД РФ за помощью.

Позднее в департаменте по ЧС Алма-Аты сообщили, что туристическую группу уже доставили в аэропорт утром 9 января. Жизни россиян ничто не угрожает.

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#Горы#Туристы#Мид#Казахстан#Протесты в Казахстане#Происшествия
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