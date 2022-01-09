Пропавший в Казахстане холостяк Глинников вышел на связь и летит домой

Актер Илья Глинников, известный по сериалу «Интерны» и участию в проекте «Холостяк», перестал выходить на связь 7 января. Мужчина отправился в горы Казахстана вместе с туристической группой покорять пик Талгар накануне переворотов, которые начались в стране после Нового года, пишет Е1. 3 января Глинников сообщил по телефону маме, что у группы достаточно еды. 7 января последний раз вышел на связь. Поэтому женщина обратилась в МИД РФ за помощью.