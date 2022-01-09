В Екатеринбурге не разогнали новый пикет против QR-кодов

Участников пикета это ничуть не смущало. Закончив свое выступление, они свернули транспаранты и разошлись по домам. Но, скорее всего, эта акция далеко не последняя. Напомним, Свердловская область по итогу прошлого года попала в топ самых тревожных регионов России.