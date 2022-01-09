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В Екатеринбурге не разогнали новый пикет против QR-кодов

9 января 13:59
Фото: 1МI, архив
Полиция в Екатеринбурге не стала разгонять участников очередной протестной акции, которые заявили о своем несогласии с введением в регионе QR-кодов.

Пикет в Екатеринбурге проводился сегодня, 9 января. Его участники собрались на аллее Дворца спорта. Женщины и мужчины сжимали в руках плакаты со своими требованиями. Главное из них — отменить QR-коды. Что по мнению активистов разобщает общество и ведет к цифровому неравенству.

«Место происшествия» почти сразу оцепила полиция. Но разгонять демонстрантов не стали, так как мероприятие было согласовано с мэрией. Протестующих было около 60 человек. Они раздавали прохожим листовки, водили хоровод и высказывались.

Любопытно, что по соседству с этой агитационной площадкой располагалась другая. Мобильный пункт вакцинации призывал свердловчан сделать прививку от коронавирусной инфекции, которая, как известно, и сегодня смертельно опасна.

Свердловская область попала в топ самых тревожных регионов России
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Участников пикета это ничуть не смущало. Закончив свое выступление, они свернули транспаранты и разошлись по домам. Но, скорее всего, эта акция далеко не последняя. Напомним, Свердловская область по итогу прошлого года попала в топ самых тревожных регионов России.

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