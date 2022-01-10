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12 медучреждений Свердловской области проверит Министерство финансов

10 января 13:00
Фото: Яндекс.Карты
Плановая проверка Минфина пройдет в 12 медицинских учреждениях Свердловской области в 2022 году.

Министерство финансов утвердило план контрольных мероприятий на 2022 год. Все проверки будут проверены в течение первых трех кварталов. В список включены 12 медицинских учреждений региона.

  • Артемовская центральная больница;
  • Новолялинская районная больница;
  • Ирбитская центральная городская больница;
  • Туринская центральная районная больница имени О. Д. Зубова;
  • Режевская центральная районная больница;
  • Краснотурьинская городская больница;
  • Городская больница города Асбест;
  • Городская больница город Первоуральск;
  • Городская больница № 1 Нижний Тагил;
  • Городская больница № 4 Нижний Тагил.

Специалисты будут проверять документацию по использованию выделенных субсидий из средств Минздрава, а также бухгалтерскую и финансовую отчетность за прошедшие несколько лет.

Помимо этого, в Областном медицинском центре мобилизационных резервов «Резерв» и Медицинском информационно-аналитическом центре сотрудники проверят соблюдение законодательства в сфере госзакупок и расходы на реализацию региональных и национальных проектов.

Напомним, в 2022 году контрольные мероприятия также будут проведены на кластере «Гора Белая».

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